Сторонники Саакашвили анонсировали митинги по всей Украине 18 февраля

Также 18 февраля на Майдане они объявят "решение об отставке" Порошенко.

Участники вече «Движения новых сил» анонсировали митинги по всей Украине 18 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, которую зачитал со сцены во время мероприятия на Европейской площади народный депутат, член партии "Движение новых сил" Юрий Деревянко. Также они заявили, что 18 февраля на Майдане Независимости в Киеве объявят «решение об отставке» Петра Порошенко с поста президента Украины.

"Мы вызываем гражданина Порошенко на Майдан 18 февраля для оглашения решения о его отставке", - заявил он.

"18 февраля 2018 года в 12:00 мы выходим на Майдан в Киеве, на площади во всех областях Украины, в городах и городках. Нас выйдут миллионы", - добавил Деревянко.

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Участники митинга приняли эту резолюцию.

Также на вече выступил лидер ДНС Михеил Саакашвили, народный депутат Егор Соболев и другие ораторы.

Как сообщал УНИАН, перед вече сторонники ДНС прошли по центру столицы от парка Шевченко по улице Владимирской к Михайловской площади, затем по улице Михайловской к Европейской площади. В мероприятии приняли участие более 4 тыс. человек.

Организаторы "Марша за будущее" заявляли, что сегодняшняя акция - это начало кампании по требованию "демонтажа системы". Первоочередным требованием участников акции является отставка президента, а затем - проведение парламентских выборов и формирование нового правительства.