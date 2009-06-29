Янукович: пора выходить из окопов

Лидер Партии регионов Виктор Янукович призывает провести президентские и парламентские выборы как можно скорее.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Как можно скорее (провести выборы), чтобы люди дали оценку политикам, дали мандат доверия тем, кому они доверяют судьбу страны и собственную судьбу, и это будет фундаментом дальнейшего объединения нашего государства", - считает лидер регионалов.

"Если хватит политической воли у политиков и совести кое у кого, президентские и парламентские выборы надо провести единовременно и страна должна после этого установить стабильность, побороться с кризисом и его победить", - заявил Янукович.

Он считает, что "политикам нужно уже прекращать политическую войну, выходить из окопов и блиндажей". "Враг один - бедность, с которой нужно бороться, сражаться и побеждать", - подчеркнул депутат.

Кроме того, отвечая на вопрос, будет ли Партия регионов настаивать на внесении изменений в Конституцию и когда, Янукович заявил: "Откровенно говоря, время, когда можно было этот вопрос рассматривать и принять положительное или согласованное решение, уже истек.

"Сейчас все, кто пытаются вокруг вопроса изменений в Конституцию ходить - это возможность использовать разговор вокруг Конституции в предвыборных технологиях", - отметил он.

Янукович напомнил, что Партия регионов подала проект изменений в Конституцию "еще в сентябре прошлого года, и мы считает, что было время их обсуждать".

"Но их надо обсуждать прозрачно, при участии общественности, других политических сил, не только тех, которые входят в парламент", - отметил он.

Янукович считает, что изменения в Конституцию нужно вносить тогда, "когда мы сейчас заставим власть имущих выполнять действующую Конституцию".

"У нас было много примеров, начиная с 2004 года, с так называемого третьего тура, которого не было ни в каких законах, ни в какой Конституции, но была использована политтехнология по принципу политической целесообразности", - напомнил он.

"В 2007 году также ожесточенная политическая борьба привела к нарушению Конституции, разгону Конституционного Суда, досрочным парламентским выборам", - сказал лидер регионалов.

"После этого произошел фактический глубокий политический кризис, который привел к глубокому экономическому кризису, это сделали президент вместе с БЮТ, по инициативе БЮТ. Дестабилизировали ситуацию в Украине, а сейчас пытаются вновь играть на доверии людей и критикуя друг друга показывают свою оппозиционность", - заявил Янукович.

"К чему? Что это за кино, для кого оно? Прошло время, когда люди были так доверчивы и верили в разные сказки", - сказал он.

Украинская правда