Витренко выдвинули в Президенты

ХХІІ съезд Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) рекомендовал лидеру политической силы Наталье Витренко баллотироваться на пост Президента.

Как сообщает пресс-служба ПСПУ, ХХІІ съезд обращается ко всем левым и левоцентристским партиям Украины с призывом объединиться вокруг Н. Витренко – "на сегодня самой подготовленной и сильной кандидатуры на президентские выборы".

ХХІІ съезд ПСПУ, рассмотрев политическую, экономическую и социальную ситуацию в Украине, "с тревогой констатирует, что страна ускоренно скатывается к катастрофе, хаосу и распаду". "Спасти Украину сможет Президент, который радикально изменить курс внутренней и внешней политики, наведет порядок в стране и защитит народ от надвигающихся социальных потрясений", - убеждены партийцы.

"Никто из тех, кто проводил ранее и проводит сейчас курс либеральных реформ на условиях МВФ, ВТО и НАТО, будучи избранным на пост Президента Украины, страну не спасет. Вывести страну из кризиса и спасти народ Украины сможет человек знающий, опытный экономист и политик, человек социалистических взглядов, который не связан с проведением реформ в Украине, который способен предложить разумную альтернативу", - полагают прогрессивные социалисты.

Таким человеком делегаты ХХІІ съезда ПСПУ считают доктора экономических наук, академика, автора альтернативной экономической программы "Предотвращение национальной катастрофы", народного депутата Украины ІІ и ІІІ созывов, кандидата в президенты 1999 и 2004 года лидера ПСПУ Н. Витренко.

Напомним, выборы Президента назначены на 17 января 2010 года.

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