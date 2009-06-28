Ющенко: "Это серьезный тормоз..."
У коалиции нет большинства в парламента
Вопрос проведения досрочных парламентских выборов сегодня может решить только Верховная Рада Украины.
Об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью телеканалу «Интер».
Президент отметил, что формально сегодня в парламенте существует коалиция, которую возглавляет премьер-министр. В то же время, эта коалиция не имеет большинства. «Это серьезный тормоз по решению очень актуальных ключевых вопросов. И прежде всего бюджетной и экономической политики», - сказал В.ЮЩЕНКО.
«Потому как поведут себя с ответственностью в парламенте народные депутаты и в позиции (большинства – УНИАН) и в оппозиции будет зависеть ответ на вопрос относительно досрочных выборов. Этот вопрос находится исключительно в компетенции парламента», - отметил он.