Ющенко: "Это серьезный тормоз..."

Вопрос проведения досрочных парламентских выборов сегодня может решить только Верховная Рада Украины.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью телеканалу «Интер».

Президент отметил, что формально сегодня в парламенте существует коалиция, которую возглавляет премьер-министр. В то же время, эта коалиция не имеет большинства. «Это серьезный тормоз по решению очень актуальных ключевых вопросов. И прежде всего бюджетной и экономической политики», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Потому как поведут себя с ответственностью в парламенте народные депутаты и в позиции (большинства – УНИАН) и в оппозиции будет зависеть ответ на вопрос относительно досрочных выборов. Этот вопрос находится исключительно в компетенции парламента», - отметил он.