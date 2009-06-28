Кучма в Президенты больше не ходок?

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в украинской политике должны появляться новые "мощные лица". Об этом он заявил в вечернем эфире телеканала "ICTV", отвечая на вопрос, не намерен ли он участвовать в предстоящих президентских выборах.

В частности, Л.Кучма отметил: "Я приверженец того, чтобы в нашей политике появлялись мощные новые лица, как бы мы людей не убеждали, что старый политик лучше нового. Это требует новых знаний, новых подходов".

При этом Л.Кучма выразил надежду, что появятся новые лица политиков с понятными программами для всего мира, в том числе Европы и США и России. "Я понимаю, что наша позиция должна быть единственной и главной: пока мы не станем на ноги, пока мы не станем сильным государством, с нами никто считаться не будет. Поэтому все наши деяния, все без исключения должны быть направлены на то, чтобы государство Украина звучало гордо, а не так, как звучит сегодня".

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