Украина празднует День Конституции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поздравили соотечественников с Днем Конституции Украины.

Конституция - это большой национальный шанс

“Этот праздник касается нас всех. Без исключения. Невзирая на возраст, пол, взгляды, язык или веру”, - отметил В.ЮЩЕНКО. Обращаясь лично к каждому из нас, Президент Украины сказал: “Вы, уважаемый соотечественник, - хозяин государства. Мы остановили большую угрозу. Речь шла не о ком-то. Речь шла именно о вас, о вашей семье и детях. У вас хотели отнять право - право влиять на власть, добиваться справедливости, определять жизнь страны”.

В.ЮЩЕНКО отметил: “Конституция - не просто документ. Ее нельзя отдать политикам и даже самым лучшим юристам. Конституция - это мы. Это - наша договоренность, как организуем свою жизнь. Это - наши права, обязанности, важнейшие национальные принципы. В Конституции - наша суть”.

Как подчеркнул Президент, “нужно уважать себя. За нами - большая традиция. Украинская конституция Пилипа Орлика была одним из первых демократических законов в мире”

В.ЮЩЕНКО напомнил, что “в момент присяги Президентов рядом с Конституцией ставим Пересопницкое Евангелие, одну из величайших наших святынь. И этот символ объединяет вместе и государственное, и духовное начало”. “В Конституции - наша прямая связь со всей тысячелетней Украиной. Это - не пафос и не просто слова. Мы - нация. И должны уважать себя как нацию. Но самое важное: Конституция - это наша с вами нынешняя и будущая жизнь. Это - наш большой общественный договор о том, как хотим жить. Сегодня и на десятки лет вперед. Именно поэтому это касается всех. Всех без исключения”, - подчеркнул Президент и отметил, что предложил “Конституцию свободы и порядка. Предлагаю открыто, для вашего мудрого решения”. “Предлагаю прямые механизмы гарантирования прав и свобод. Предлагаю конкретный способ, как сделать независимыми и эффективными суд и стражей порядка. Предлагаю предоставить исчерпывающие права регионам. Не центр, а вы, каждая местная община должны ответственно определять, как обустраивать свою территорию и какие школы, больницы и дороги строить. Я предлагаю проект, который четко и прозрачно упорядочивает управление государством, укрепляет власть и защищает ваше неотъемлемое право избирать, контролировать и изменять ее. Я предлагаю документ, который открывает нам путь к Европейскому Союзу. Вы - хозяева этого государства”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО и добавил, что хочет одного: “чтобы вы были свободными, чтобы не были зависимыми от того, кто Президент или Премьер-министр, чтобы свободным и вечным было наше государство”.

“Я хочу, чтобы Конституция была одобрена не "под кого-то", не под выборы, а вами, для вас и на годы. Именно поэтому Ваше мнение относительно Основного Закона должно прозвучать еще до результатов новых выборов. Конституция - это большой национальный шанс. Я верю в наше будущее. Твердо и спокойно. Потому что мы - свободный, мудрый и великий народ, который все понимает и хорошо различает правду и ложь. Я верю в наши силы. Верьте в себя. Пусть поможет нам Бог”, - подчеркивается в приветствии главы государства.

Все в нашей стране будет хорошо

В поздравлении Юлии ТИМОШЕНКО подчеркивается, что “Украина всегда умела и любила праздновать. Так же, как и работать. Единственное, чего не хватало нам на протяжении веков в реестре знаменательных дат – это действительно государственных праздников, подтверждающих истинную волю и независимость Украины. День Конституции – именно такой праздник!”

Конечно, отметила при этом премьер, “наша Конституция несовершенна, она нуждается в доработке и переработке, ее критикуют, ею часто недовольны, и это справедливо. Но я хочу, чтобы мы не забывали, что именно такими документами утверждается независимая Украина. И потому мы относимся с уважением и почетом к нашему Основному Закону”.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что “все в нашей стране будет хорошо. Потому что мы великое государство и сильная нация. А конституционные традиции Украины насчитывают несколько веков. Ведь, как утверждают историки, даже знаменитая Конституция США писалась по принципам и идеям первой Конституции Украины Пилипа Орлика”.

Она пожелал всем успехов в труде, вдохновения и бодрости. “Пусть будет мир, покой, согласие и благополучие в вашей семье, равно как и в нашей великой, прекрасной и неповторимой, единственной в мире Украине!”, - отмечается в приветствии премьер-министра.

Конституция оказалась заложницей политической борьбы

Отмечая общегосударственное значение этого праздника, В.ЛИТВИН “подчеркнул тот неопровержимый факт, что с принятием в 1996 году Конституции состоялось, по сути, окончательное завершение юридического оформления государства Украина”. По его убеждению, наибольшая ценность «этого исторического для нашего народа документа заключается в том, что он определил вектор цивилизационного развития украинского общества. Вобрав в себя не только лучшие образцы отечественного, но и мирового опыта державотворчества, опираясь на достижения современной науки конституционализма, этот неординарный акт был признан Венецианской комиссией Совета Европы одной из лучших конституций современности среди демократических стран мира. Ее весомое стратегическое значение заключается еще и в том, что она обеспечила предсказуемость демократического развития Украины”.

В.ЛИТВИН также напомнил, что “на протяжении восьми лет со дня принятия Конституции Украины, невзирая на сложный этап трансформационных преобразований переходного периода, велась сложная рутинная работа по наполнению реальным содержанием конституционных положений. И, невзирая на все трудности и неизбежные в таком деле ошибки, государство выросло и укрепилось во время своего становления”.

При этом председатель ВР заметил, что “в 2004 году на изломе эпох произошел всплеск общественно-политического противостояния и обострения политической борьбы, заложницей которого оказалась Конституция Украины. Противоборствующие силы превратили ее содержание в инструмент политических соревнований, что абсолютно недопустимо, когда речь идет об Основном Законе государства, который должен служить объединяющим, а не разъединяющим общество и политикум фактором”.

“В итоге, конституционный процесс из системного русла был переведен в длительную полосу хаотических инициатив относительно внесения изменений в Конституцию. Последствия этих сомнительных новаций мы ощущаем и доныне. Теперь картина достаточно знакомая: повторяется по своему содержанию и сути политическая борьба. Даже не произошло кардинальных изменений в подходах и средствах субъектов политического противостояния. Крайне печально, что эта борьба дополняется упрощенным представлением - Конституцию можно написать за одну ночь, навязав Украине любую модель организации власти или их симбиоз”, - заметил В.ЛИТВИН.

По его мнению, все это создает реальную опасность для нашего государства. “В условиях мирового кризиса, который не обошел и Украину, такое поведение является недопустимой роскошью, а скорее - безответственностью за судьбу всей страны. Государственным деятелям не подобает заботиться прежде всего об узкопартийных, а не общегосударственных интересах, желая перекроить Конституцию именно под себя. Необходимо осознать это, и отбросить такой упрощенный подход к объективному процессу совершенствования Основного Закона Украины”, - подчеркнул председатель ВР.

В.ЛИТВИН заметил, что “общемировая практика свидетельствует: берясь за совершенствование конституции, опираясь на знание истории, традиций, источников права, отечественный и международный опыт, реальное состояние страны, творцы конституционных изменений должны иметь системное виденье преобразований в этом процессе, четкое осознание роли и возможностей гражданского общества и народа как единственного источника власти”. “Не менее важным является осознание реального места Украины в мировом сообществе. Нужно учитывать и другие, далеко не второстепенные факторы. В настоящее время, и это является заданием первоочередного значения, важно заставить в первую очередь власть и политиков жить по Конституции и, используя ее позитивный потенциал, обеспечивать прогнозируемое развитие Украины как демократического, социального, правового государства. Это привнесет стабильность в общество, и будет способствовать возобновлению доверия к отечественному политикуму, власти в целом”, – убежден председатель ВР.

В.ЛИТВИН уверен, что “для предоставления процессу совершенствования Конституции Украины прозрачности и консенсусности нужно безусловное соблюдение того, чтобы предложения нарабатывались гласно, публично, с осознанием необходимого общественного развития, а не с желанием усовершенствовать главный политико-правовой акт государства под отдельных личностей”.

В.ЛИТВИН поздравил соотечественников с очередной годовщиной Конституции Украины. “Хотел бы выразить надежду на то, чтобы признанная в 1996 году одной из самых демократических в мире, Конституция Украины реально воплощалась в жизнь и была надежным инструментом обеспечения защиты прав всех граждан нашего государства”, - подытожил председатель ВР.