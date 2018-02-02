Следующий этап обмена пленными может состояться до марта - Кучма

По словам бывшего президента, обмен заложников зависит от России.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший президент Леонид Кучма надеется, что следующий этап обмена заложников, содержащихся на оккупированном Донбассе, состоится до марта.

Об этом Кучма сказал во время общения с журналистами, которое транслировалось в эфире телеканала «Прямой» на церемонии прощания с первым космонавтом в истории независимой Украины Леонидом Каденюком.

По его словам, вопрос освобождения заложников зависит от России.

«Мне кажется, что накануне выборов (президента РФ, которые состоятся 18 марта - УНИАН) такой акт гуманитарный, он полезен был бы и для президента Российской Федерации. И я все-таки думаю, что обмен до марта месяца обязательно будет. В крайнем случае мне так хотелось бы, и всем нам хотелось бы так», - сказал Кучма.

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Как сообщал УНИАН, 31 января по итогам заседания в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер заявила, что украинская сторона в ТКГ надеется, что процесс освобождения заложников продолжится.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона представила в Минске предложения об освобождении политических заключенных из тюрем в РФ. Также она подчеркнула, что украинская сторона представила определенные предложения по освобождению украинских заложников, содержащихся на оккупированном Донбассе.

29 января специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что передал помощнику президента России Владиславу Суркову имена некоторых украинских заложников, которые необходимо включить в дальнейший обмен заложников.

Как известно, 27 декабря 2017 на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.