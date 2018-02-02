Миссия США в ОБСЕ призвала завершить обмен заложников по формуле "всех на всех"

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала все вовлеченные в конфликт на Донбассе стороны осуществить обмен заложников по формуле "всех на всех".

Соответствующее заявление на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) зачитала сегодня исполняющий обязанности заместителя главы миссии США Мишель Сайдерс.

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"Мы призываем стороны воспользоваться благоприятным импульсом, который возник 27 декабря в результате освобождения заложников, чтобы завершить обмен заложников по формуле "всех на всех" в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнула Сайдерс.

Также она выразила обеспокоенность, что на востоке Украины нарушается перемирие.

"Хотя существует согласованный путь к миру, прогресс на этом пути кажется незначительным, когда каждую неделю зафиксированы нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях остаются на неприемлемом уровне", - заявила дипломат.

Как сообщал УНИАН, 31 января по итогам заседания в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что украинская сторона в ТКГ надеется, что процесс освобождения заложников продолжится.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона представила в Минске предложения об освобождении политических заключенных из тюрем в РФ. Также она сообщила, что украинской стороной были представлены определенные предложения по освобождению украинских заложников, содержащихся на оккупированном Донбассе.

Справка УНИАН. 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.

Также 27 декабря лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук заявил, что следующий обмен пленными может быть проведен по формуле «74 на 29».