Политсовет «Нашей Украины» избрал руководcтво партии
20:39, 27 июня 2009Политика
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В президиум вошли 26 человек
Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО избрана председателем совета партии “Наша Украина”.
Такое решение было принято сегодня на первом заседании обновленного совета партии по завершении VII съезда, сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.
Первым заместителем председателя совета избраны Владимир МОЙСИК, заместителями председателя - Зиновий ШКУТЯК и Ярослав ЮЩЕНКО.
Политсовет избрал президиум, в состав которого вошли 26 человек.
Также политсовет утвердил Романа БЕССМЕРТНОГО в должности главы Центрального исполнительного комитета партии.
Кроме того, совет принял решение о создании комиссии для проведения перерегистрации членов Киевской городской организации "Нашей Украины".
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