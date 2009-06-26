Ющенко против того, чтобы менять правительство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО против того, чтобы сегодня менять правительство.

Об этом глава государства заявил в интервью «5-му каналу», отвечая на вопрос, будет ли Народный Союз – Наша Украина рекомендовать чиновникам, назначенным в правительство по их квотам, выйти из состава Кабинета министров.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня нет четкого ответа Конституционного Суда, который бы разъяснил, что делать, если в парламенте есть коалиция, не имеющая большинства, и что делать, если новая коалиция не назначает новое правительство, премьер-министра, не принимает своей программы, как того требует Основной закон.

Говоря о возможном решении НСНУ о выходе из коалиции, В.ЮЩЕНКО обратил внимание на то, что непосредственно членов партии НСНУ во фракции «Наша Украина» - меньшинство. По словам Президента, вопрос заключается в другом – в том, как найти выход из кризиса власти. В частности, как сделать парламент действенным органом, поскольку «сегодня в Верховной Раде провозглашена коалиция, в которой нет 226 голосов, а также не соблюдена процедура назначения нового правительства».

«Нужно жить не в импровизации, а жить так, как это записано в Конституции», - сказал В.ЮЩЕНКО.