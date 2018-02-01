"Это не тот путь": посол Канады прокомментировал создание "Нацдружин"

Роман Ващук подчеркнул, что единственным легитимным органом для поддержания правопорядка в Украине Национальная полиция.

Посол Канады в Украине Роман Ващук прокомментировал создание общественной организации «Национальные дружины», подчеркнув, что единственным легитимным органом для поддержания правопорядка в Украине является Национальная полиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после открытия с участием руководства Нацполиции первого чемпионата по функциональному многоборью среди патрульных полицейских в Киеве.

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Посол подчеркнул, что единственным легитимным органом в государстве для поддержания правопорядка является Национальная полиция.

«С ней мы работаем, поэтому мы три года в нее вкладываем, она как раз меняется для того чтобы лучше обеспечивать общение с обществом, лучше обеспечивать безопасность на дорогах; принимаются новые законы. Люди тренируются и набираются сил», - сказал Ващук.

По словам посла, общественные объединения существуют во всем мире, но создание «партийно-политических общественных объединений», которые хотят заниматься наведением общественного правопорядка, - «это не тот путь».

«Поэтому я абсолютно поддерживаю мнение о монополии именно Нацполиции, монополии государства на применение силы, если нужно – и против тех, кто имеют неоправданные претензии к своим согражданам», - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, политическая партия «Национальный корпус» в воскресенье, 28 января, в Киеве организовала церемонию присяги более 600 участников общественной организации «Национальные дружины». В организации заявляют, что целью ее деятельности является обеспечение порядка на улицах городов.

30 января министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не позволит, чтобы общественная организация «Национальные дружины» позиционировала себя как альтернативное парамилитарное формирование, и подчеркнул, что в Украине есть государственная монополия на применение насилия, которая принадлежит правоохранительным органам.

31 января министр юстиции Павел Петренко заявил, что считает положительным создание общественных объединений для оказания помощи правоохранительным органам в обеспечении порядка, добавив, что члены таких движений должны действовать в рамках действующего законодательства.