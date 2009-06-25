Суд возобновил Станик: она готова завтра-послезавтра прийти в КС

Апелляционный суд Киева восстановил Сюзанну СТАНИК в должности судьи Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ.

По его словам, 24 июня состоялось заседание Апелляционного суда Киева, и суд восстановил С.СТАНИК повторно на должности судьи КС.

«Она завтра-послезавтра готова выйти на работу», - сказал С.КИВАЛОВ.

Справка УНИАН. 25 февраля 2009 года ряд СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева восстановил С.СТАНИК в должности судьи Конституционного Суда. При этом суд признал противоправным указ Президента Виктора ЮЩЕНКО, который в марте 2008 отменил назначение С.СТАНИК судьей КС.

Впервые В.ЮЩЕНКО освободил С.СТАНИК от должности судьи КС в связи с нарушением присяги весной 2007 году, в разгар конфликта в связи с роспуском парламента.

25 марта 2008 года Верховный Суд Украины признал отставку С.СТАНИК незаконной. В.ЮЩЕНКО выполнил это решение суда – он восстановил С.СТАНИК в должности и сразу же во второй раз уволил ее под другим поводом. Так, в связи с неполномочным принятием присяги В.ЮЩЕНКО отменил указ Президента Леонида КУЧМЫ о назначении С.СТАНИК судьей КС. В 2004 году, когда С.СТАНИК вступала в должность, в зале Верховной Рады Украины отсутствовал Президент Л.КУЧМА – хотя его присутствие при принятии присяги является обязательным условием по закону о Конституционном Суде.

Именно второй указ и обжаловала С.СТАНИК в Окружном административном суде Киева.