Бывшего генпрокурора Шокина заметили в аэропорту Цюриха (фото)

Куда направлялся Шокин, не сообщается. Он был замечен в зоне ожидания.

Бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина заметили в аэропорту Цюриха. Читайте такжеШокин пытается восстановиться в должности генпрокурора "Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин. Цюрих. Аэропорт", - говорится в сообщении журналиста Валерия Калныша в Facebook. Как сообщал УНИАН, 29 марта 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение главы Генеральной прокуратуры Украины Виктора Шокина. Данное решение поддержали 289 парламентариев. 23 января 2018 года бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал, что увольнение Виктора Шокина произошло только после того, как он пригрозил от имени президента США не предоставлять Украине миллиард долларов кредитных гарантий.

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