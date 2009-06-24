Андриевский советует киевлянам идти с новыми платежками в суд

На сегодня нет никаких оснований, чтобы вдвое повышать тарифы. Об этом в интервью УНИАН заявил депутат Киеврады, один из лидеров Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский, комментируя повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое состоялось 1 июня.

«В начале июля киевляне должны получить новые платежки с незаконными, безосновательно повышенными тарифами», - отметил оппозиционный политик.

«Я бы людям советовал обращаться в суд, на сегодня нет никаких оснований, чтобы вдвое повышать тарифы. Все эти разговоры о том, что выросла стоимость энергоносителей, – бред. Какое отношение имеет уборка территории или подъезда к стоимости энергоносителей?!» - отметил Дмитрий Андриевский.

Оппозиционный депутат сообщил, что намерен подавать в суд, как только поступят новые платежки, и призывал всех киевлян обращаться в его общественные приемныме за юридической помощью.

Комментируя факты ежегодного отключения горячей воды в столице с целью профилактики, Дмитрий Андриевский назвал такую практику ненормальной.

«Горячее водоснабжение нужно отключить на определенное время, чтобы заменить трубопровод с целью уменьшения потери воды в трубах, которые составляют свыше 15 процентов (последняя замена труб была в 2003 году при Омельченко)», - сообщил политик.

«А профилактика на протяжении двух недель – это профанация, в платежках на это не делают скидки. Была вода или не было – плати», - отметил Дмитрий Андриевский.