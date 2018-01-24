В Украине под видом реконструкции событий Второй мировой войны с 2012 года готовили российских агентов - Парубий

В юго-восточных областях Украины в 2012 году российские спецслужбы формировали агентурную сеть РФ.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу лишенного звания президента Украины Виктора Януковича, передает ТСН.

"Как стало мне известно во время пребывания в Луганске, где я вел переговоры, в том числе с боевиками, что уже с 2012 года на территории Украины, особенно в юго-восточных областях формировалась сеть контролируемых российскими спецслужбами организаций, которые под видом реконструкторов Второй мировой войны на самом деле готовили кадры и имели детальный план захвата местных администраций, местных органов власти и соответственно подготовки к введению российских войск", - подчеркнул он.

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По словам Парубия, такая сеть существовала в Донецке, Луганске, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

"Как мне стало известно позже, все группы даже не были между собой знакомы, они прямо выходили на руководство российских спецслужб и координировались с ними, и собственно активизация этих групп происходила только по указанию России, российских спецслужб", - добавил он.

Как известно, председатель Верховной Рады Украины, который во времена Революции достоинства был комендантом Майдана, заявил, что после бегства экс-президента Украины Виктора Януковича ожидали нападения России со всех направлений.