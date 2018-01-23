Россию можно исключить из Совета Европы - глава КС Литвы

Россию можно исключить из Совета Европы за нарушение Устава организации. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

По его словам, основанием для исключения страны из Совета Европы может быть не только нарушение ключевых статей Европейской конвенции прав человека, но и нарушение Устава организации. «Исключение страны из Совета Европы предусмотрено в статье 8 Устава. Основанием для исключения является серьезное нарушение статьи 3 Устава», - заявил он.

Так, в статье 8 Устава Совета Европы речь идет о том, что любой член ЕС, который «серьезно нарушил статью 3, может быть отстранен от своих прав на представительство». В свою очередь в статье 3 Устава речь идет о том, что «каждый член Совета Европы должен признавать принципы верховенства закона (principles of the rule of law)».

Глава КС Литвы подчеркнул, что агрессия, включая незаконный захват и аннексию иностранной территории – самое серьезное нарушение верховенства права (rule of law) в международных отношениях. «По мнению Нюрнбергского трибунала, это самое тяжелое международное преступление. И оно всегда сопровождается многочисленными и серьезными нарушениями прав человека, что подтверждается сообщениями и резолюциями различных международных организаций о ситуации в Крыму», - отметил он.

«Поэтому, в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, российская агрессия против Украины, в том числе аннексия Крыма, может рассматриваться как достаточное основание для изгнания России из Совета Европы. Следует также иметь в виду, что одной из причин создания Совета Европы является поощрение верховенства права и прав человека с тем, чтобы избежать повторения агрессивной войны и связанных с ней трагических последствий. Поэтому игнорирование агрессии противоречит духу и ценностям Совета Европы», - добавил Дайнюс Жалимас.

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Напомним, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на заседании ПАСЕ в Страсбурге заявил, что Россия и другие «проблемные» страны-члены СЕ должны оставаться в составе организации, пока они не нарушают ключевых статей Европейской конвенции по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2017 года Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ и Совет Европы приложить совместные усилия для прекращения серьезных нарушений прав человека, совершаемых Россией в незаконно оккупированном Крыму и на Донбассе.

3 мая 2017 года Совет Европы опубликовал решение, в котором в очередной раз осудил незаконную аннексию Крыма и подчеркнул, что это является «нарушением международного права и не может служить основанием для любых изменений его статуса». РФ призвали соблюдать нормы международного гуманитарного права и международного права в области прав человека. В частности, принять все необходимые меры для соблюдения прав человека в Крыму и немедленно положить конец всем нарушениям этих прав, в том числе свободы слова, свободы мирных собраний, свободы религии и убеждений. Также России необходимо прекратить дискриминацию, задержания, пытки, репрессии меньшинств, в том числе и крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам.

В ЕС потребовали от России полного и неограниченного доступа к Крыму для всех органов по правам человека Совета Европы, в том числе уполномоченного по правам человека, для мониторинга соблюдения прав человека и основных свобод.