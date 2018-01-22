Генсек СЕ не считает аннексию Крыма и агрессию на Донбассе достаточными причинами для лишения РФ членства

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что Россия и другие "проблемные" страны-члены СЕ должны оставаться в составе организации, пока они не нарушают 4 статьи Европейской конвенции по правам человека.

Как сообщает "Европейская правда" на заседании ПАСЕ в Страсбурге он заявил, что есть 4 принципа, от которых страна-член не может отклоняться даже при чрезвычайных обстоятельствах. Это – запрет смертной казни, пыток, принудительного труда или рабства, а также внесудебного наказания.

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"Это – наиболее фундаментальные ценности. Они определяют душу Европы. Ни одна страна, которая нарушает эти принципы, не может быть членом нашей семьи. В этом вопросе не может быть уступков", - подчеркнул Ягланд.

Все остальные нарушения принципов Совета Европы, по его мнению, не имеют такого влияния.

"Это не означает, что все остальное можно нарушать. Если есть нарушения других статей и систематическое нежелание исправлять это – страна-член может обратиться в ЕСПЧ относительно выполнения страной своих обязательств", - сказал генсек.

Он считает, что главной идеей организации является сохранение общего правового пространства и защита прав людей на территории всех стран-членов, включая Россию.

Напомним, Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы до саммита организации, который запланирован на следующий год.