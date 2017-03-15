Украина призвала Совет Европы и ОБСЕ противостоять нарушениям прав человека в Крыму и на Донбассе
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сегодня призвал ОБСЕ и Совет Европы приложить совместные усилия для прекращения серьезных нарушений прав человека, совершаемых Россией в незаконно оккупированном Крыму и на Донбассе.
Как сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при Совете Европы, на заседании Комитета министров Совета Европы Кулеба предложил Совету Европы и ОБСЕ совместно изучить возможности их участия в имплементации Резолюции Генеральной ассамблеи ООН 71/205 по ситуации в области прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина).
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Украинская делегация также отметила, что одной из задач совместных усилий Совета Европы и ОБСЕ должно стать обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа в Крым для институциональных региональных и международных механизмов мониторинга соблюдения прав человека. Пока Россия блокирует такой доступ.
"Прекратить нарушение прав человека на оккупированных Россией территориях – это лучшее, что международные организации могут сделать на данном этапе для жителей этих территорий. ОБСЕ и Совет Европы имеют наиболее подходящие для этого мандаты, и обе организации должны тесно взаимодействовать", - отметил Кулеба.