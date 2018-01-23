Парубий рассказал, когда Рада примет решение об обновлении состава ЦИК

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий ожидает в феврале обновления состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом он сообщил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которой президент подписал представления на назначение новых членов ЦИК, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Я безотлагательно дам поручение, чтобы кандидатуры членов ЦИК подали на спецпроверку. Напомню, что, согласно законодательству, она продлится до 15 суток. Это тот срок, который мы успеваем до начала новой сессии», - сказал Парубий.

Он также сообщил, что даст поручение профильному комитету парламента безотлагательно рассмотреть представления, чтобы Верховная Рада уже в феврале смогла принять положительное решение об обновлении состава ЦИК.

Председатель парламента отметил, что это решение является «важным и для общества, и для международных партнеров».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 января, президент подписал представление на назначение новых членов ЦИК и письмо об освобождении от должностей членов комиссии, у которых завершились полномочия.

Напомним, у 13 из 15 членов ЦИК истек семилетний срок полномочий.

3 июня 2016 года в Верховной Раде были зарегистрированы внесенные президентом проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома.

В конце сентября прошлого года представители «Народного фронта», «Батькивщины», Радикальной партии и «Оппозиционного блока» заявили, что их фракции не будут голосовать за предложенные президентом кандидатуры в состав ЦИК, и призвали провести консультации и внести новые кандидатуры.