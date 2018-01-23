Порошенко подписал представления на назначение новых членов ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и письмо об освобождении от должности членов Центризбиркома в связи с окончанием срока их полномочий.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, президент подписал соответствующие документы во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

«Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК», - сказал президент.

Он отметил, что вопрос формирования нового состава Центральной избирательной комиссии обсуждается уже очень давно. По словам Порошенко, фракции очень активно обсуждали этот вопрос, но процесс подбора кандидатов затянулся.

«Сегодня я рад, что, наконец, все фракции внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления», - сообщил президент.

Читайте такжеВ ЦИК придумали, как ускорить процесс подсчета голосов на выборах

Он напомнил, что основным критерием был новый состав ЦИК.

Глава государства также сообщил, что имел возможность обсудить вопросы формирования нового состава Центризбиркома с представителями неправительственных и общественных организаций. Порошенко отметил, что они также поддерживают скорейшее обновление ЦИК.

«Я уверен в том, что мы совместно несем ответственность за качественное проведение и президентских, и парламентских выборов. И поэтому выражаю надежду, что после проведения необходимых процедур и спецпроверок парламент сможет как можно скорее вынести этот вопрос на голосование и помочь сформировать новый состав Центральной избирательной комиссии», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, у 13 из 15 членов ЦИК закончился семилетний срок полномочий.

3 июня 2016 года в Верховной Раде были зарегистрированы внесенные президентом проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома.

В конце сентября прошлого года представители «Народного фронта», «Батькивщины», Радикальной партии и «Оппозиционного блока» заявили, что их фракции не будут голосовать за предложенные президентом кандидатуры в состав ЦИК, и призвали провести консультации и внести другие кандидатуры.