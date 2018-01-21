НАБУ проводит служебную проверку агента после его откровенного интервью (видео)

В Национальном антикоррупционном бюро Украины начали служебную проверку в отношении своего внештатного сотрудника, который слишком откровенно пообщался с прессой.

Как заявил антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, такие действия сотрудников следственного органа являются недопустимыми, говорится в сюжете ТСН.

Фигурантом скандала стал Евгений Шевченко, которого недавно рассекретили, и тот почти сразу дал большое интервью одному из интернет-изданий. В нем мужчина рассказал детали своего сотрудничества с бюро.

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Холодницкий считает, что такие публикации вредят работе всех правоохранительных органов. "Мы глубоко обеспокоены очередной такой утечкой информации. Это еще раз подтверждает, что в НАБУ есть системные проблемы с тайной следствия. Если так будут действовать дальше, то Антикоррупционная прокуратура не будет иметь другого выхода, как забрать все дела из НАБУ, привлекать другие правоохранительные органы и доводить их до конца", - пригрозил руководитель САП.

После проверки следователи планируют открыть уголовное производство, однако сам Шевченко в своей откровенности ничего плохого не видит. "Были определенные причины, по которым я дал это интервью. Я сейчас не могу об этих причинах говорить, но со временем общество узнает", - пообещал он.

Как известно, 1 декабря в Генпрокуратуре заявили о выявлении в частном доме «тайный офис» НАБУ, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно». 4 декабря в ГПУ сообщили, что пригласили на допрос агентов НАБУ Екатерину Сикорскую и Сергея Титенкова, которые фигурируют в уголовном производстве по факту провокации взятки сотруднику миграционной службы.