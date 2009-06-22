Депутаты пересмотрят закон, в котором «спрятали» 97 миллионов для себя

Верховная Рада Украины пересмотрит принятый закон о внесении изменений в госбюджет, которым, в частности, предусмотрено дополнительное выделение на содержание парламента 97 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня по результатам заседания Согласительного совета заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

А.ЕФРЕМОВ также опроверг распространенную некоторыми народными депутатами информацию о своем участии в разработке данного законопроекта, в частности, в части назначения дополнительного финансирования Верховной Рады.

В то же время, он сообщил, что сегодня на заседании Согласительного совета руководители фракций и парламентских комитетов достигли договоренности о пересмотре данного законопроекта.

«Мы посмотрим, где можно будет найти дополнительные средства», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Вместе с тем, он отметил, что на протяжении последних лет Секретариат Президента «финансировался очень сильно и со значительным опережением, чем Верховная Рада».

А.ЕФРЕМОВ также не исключил, что фракция Партия регионов поддержит отставку с должности министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО.

«Мы не принимаем участия в формирование правительства, но что касается работы некоторых министерств, то Партия регионов может принимать решение, если их деятельность имеет негативные последствия», - пояснил позицию фракции А.ЕФРЕМОВ.

В то же время, он сообщил, что вопрос об отставке И.ВИНСКОГО на заседании фракции еще не рассматривался, но не исключил вариант голосования его политической силы за отставку этого министра.