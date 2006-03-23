Молодые националисты пикетировали штаб Блока Литвина

Сегодня Молодежный националистический конгресс и молодежная референтура Конгресса украинских националистов пикетировали штаб Народного блока Литвина с требованиями прекратить политические спекуляции на теме признания ОУН-УПА.

Как сообщили УНИАН в информационном центре МНК, пикетчики скандировали „МИ” – діти Кучми!”, „Не брешіть!” и „Доведіть!”, имея в виду распространенные Народным блоком Литвина в Ивано-Франковской области плакаты и листовки за признание ОУН-УПА.

Участники пикетирования продемонстрировали оригиналы агитационной продукции блока Литвина, которые распространяются в Прикарпатье, и публикации в местной прикарпатской прессе о провокации Народного блока Литвина в области. К участникам акции из штаба Литвина вышли народные депутаты Олег ЗАРУБИНСКИЙ и Василий НАДРАГА. О.ЗАРУБИНСКИЙ пообещал разобраться с фактом появления листовок Блока Литвина в Ивано-Франковской области. Он отказался комментировать голосование фракции Народной партии относительно законопроектов о признании ОУН-УПА, отмечая голосования „помаранчевых” фракций СПУ и БЮТ, отметили в Молодежном националистическом конгрессе.

Как напоминают в информцентре, 22 марта руководитель избирательного штаба Народного блока Литвина народный депутат Игорь ЕРЕМЕЕВ насильно усадил активистку Молодежного националистического конгресса Екатерину ЦИБЕНКО к себе в машину, отобрал ее личный мобильный телефон и удерживал около двух часов. Сейчас заявление Е.ЦИБЕНКО о противоправных действиях народного депутата находится на рассмотрении в Шевченковском районном отделе главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Как сообщал УНИАН, 22 марта И.ЕРЕМЕЕВ сообщил, что Народный блок Литвина подготовил жалобу в Центральную избирательную комиссию и в суд по поводу незаконных действий молодежного крыла Конгресса украинских националистов.

Комментируя сообщение об инциденте с Е.ЦИБЕНКО, И.ЕРЕМЕЕВ рассказал, что он стал свидетелем того, как девушка расклеивала в Киеве листовки без выходных данных, которые компрометировали Народный блок Литвина.

По словам депутата, он предложил этой девушке подъехать в офис, где ей выдали эти листовки. “Когда мы приехали, то оказалось, что это офис Молодежного крыла КУН”, - сказал И.ЕРЕМЕЕВ.

Он отметил, что с собой он также взял представителей милиции, представителя Блока Литвина в ЦИК, народного депутата Василия НАДРАГУ, журналистов и свидетелей. И для того, чтобы не было обвинений, весь визит в офис молодежного крыла КУН документировался на видео, сказал депутат.

По словам И.ЕРЕМЕЕВА, в офисе было выявлено очень много листовок с компрометацией блока Литвина без выходных данных. По этому факту готовится жалоба в ЦИК и в суд.

И.ЕРЕМЕЕВ также сообщил, что девушка, которая расклеивала листовки, осталась в офисе молодежного крыла КУН.