Винский: Тимошенко запрещала увольнять директора аэропорта во Львове

Премьер-министр Юлия Тимошенко требовала от министра транспорта Иосифа Винского отменить его приказ об увольнении директора львовского аэропорта.

Об этом министр сказал в эфире телеканала Интер.

"Я пришел - фактически аэропорта не было, я его за 8 месяцев собрал. Директор аэропорта - нулевой человек, не может реально обеспечить подготовку аэропорта к Евро", - отметил он.

"Я один выговор сделал руководителю, второй выговор. Поставил вопрос о его увольнении. Это было где-то в декабре месяце. Запрет категоричный: не трогай его, я говорю: человек не работает, валит дело, выпадает Львов из Евро, давайте решать вопрос", - отметил Винский.

"Так продолжалось почти полгода. Последняя точка была буквально месяц назад, когда мы провели проверку по безопасности и оказалась страшная ситуация: приехала группа и сказала, что надо закрывать аэропорт", - рассказал министр.

Он отметил, что "когда была проверка на пронос взрывчатых веществ, взрывчатку пронесли, поставили под шасси самолета и никто не остановил этих людей".

"Дети игрались на взлетной полосе аэродрома, а это Скниловский аэродром, на котором была известная трагедия", - сказал министр.

"Понятно, что я принял радикальное решение, написал приказ и уволил руководителя аэропорта. Звонит премьер-министр Юлия Тимошенко: отмени свой приказ", - заявил Винский.

"Я сказал, что отменять не буду, поскольку это моя ответственность и закон мне предусматривает. Если вы считаете, что я не прав - собирайте Кабмин. Решением Кабмина имеете право отменить приказ и забирайте в управление Кабмина этот аэропорт и отвечать за ситуацию", - сказал министр.

Он подчеркнул, что "этот конфликт продолжается и сейчас".

"Уволенный начальник аэропорта не допускает исполняющего обязанности и это длится три недели", - сказал Винский.

Украинская правда