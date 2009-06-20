Назначение Кислинского в СБУ - свидетельство реформы спецслужбы?

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает назначение своим заместителем Андрея КИСЛИНСКОГО последовательным шагом, направленным на демилитаризацию Службы. Об этом он заявил в комментарии «Зеркалу недели» .

«Назначение Андрея КИСЛИНСКОГО - это еще один последовательный шаг в реализации плана реформирования СБУ. В частности заданного Президентом направления на демилитаризацию Службы безопасности», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, на данный момент половина коллегии СБУ состоит из гражданских лиц.

«Сейчас 50% коллегии СБУ - председатель и его заместители Светлана НЕЖНОВА, Валерий ХОРОШКОВСКИЙ и Андрей КИСЛИНСКИЙ - гражданские лица, госслужащие», - констатировал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Председатель СБУ сообщил, что уже направил Президенту представление о назначении своего заместителя, отметив, что, по его мнению, в случае назначения А.КИСЛИНСКИЙ сможет успешно заниматься вопросами информационной безопасности и проводить аналитическую работу.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 июня, глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что экс-заместитель главы Секретариата Президента А.КИСЛИНСКИЙ назначен заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Она сказала, что А.КИСЛИНСКИЙ будет заниматься в этом ведомстве гуманитарными вопросами, в частности, вопросами рассекречивания фактов Голодомора 1932-1933 годов.

В то же время, как сообщили УНИАН в Службе безопасности Украины, А.КИСЛИНСКИЙ будет курировать информационно-аналитические вопросы и вопросы информационной безопасности.

16 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил А.КИСЛИНСКОГО от должности заместителя главы своего Секретариата.

18 июня Президент своим указом увеличил количество заместителей председателя Службы безопасности Украины на одного человека – с пяти до шести.