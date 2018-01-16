ВР предложила Порошенко "безотлагательно" уволить Гонтареву

Народные депутаты внесли в Верховную Раду постановление, в котором предлагают Президенту Украины Петру Порошенко уволить председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.

Согласно тексту постановления, причиной такого предложения является то, что Гонтарева, "не будучи уволенной в соответствии с законодательством, фактически завершила выполнение своих полномочий и обязанностей".

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По мнению парламентариев, это негативно влияет на регулирование банковского сектора Украины и отношения Украины с международными финансовыми учреждениями.

"Верховная Рада постановляет: предложить Президенту Украины Порошенко П.А. безотлагательно внести в Верховную Раду Украины прошение о увольнении Гонтаревой Валерии Алексеевны с должности Главы Национального банка Украины", - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая 2017 года обязанности председателя НБУ исполняет первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на должность главы НБУ, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются. Несмотря на многократные заявления представителей президентской фракции в парламенте о предстоящем рассмотрении этого вопроса, кандидата на должность главы НБУ до сих пор не представлено.