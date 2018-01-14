Участники ТКГ от Украины не обеспечены необходимыми условиями для проведения переговоров - Бессмертный

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины не обеспечены необходимыми условиями для проведения переговоров, и ездят в Минск за свой счет.

Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в эфире «112 Украина».

«Меня поразил волонтерский принцип украинской дипломатии. Это значит, что ты работаешь, но не имеешь документов, необходимых для обеспечения этого процесса. Ты не имеешь четких инструкций, как ты должен действовать, ни элементарных условий для обеспечения того, чтобы ты мог бы аргументировать... Вы просто не представляете, какое унижение испытывает там бывший премьер Евгений Марчук (премьер-министр в 1995 году - УНИАН), президент Леонид Кучма (1994-2005 гг. - УНИАН)», - сказал он.

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По словам Бессмертного, все участники переговоров от Украины ездят в Минск за свой счет.

«Я не знаю, как сейчас, но иногда случались такие ситуации, что люди в посольстве там спали вповалку по 12 человек на полу. Дипломаты! Представители Украины!», - подчеркнул он.

Вместе с тем, Бессмертный считает, что в Минск все же стоит ездить ради двух вещей - прекращения обстрелов и возвращения пленных украинцев.

Он также рассказал, что главари ОРДЛО чувствуют свою ущербность и понимают, что предали Украину.

«Я почувствовал, что они понимают свою ущербность. Они понимают, что это катастрофа... Они понимают, что предали Родину. Очень часто на переговорах, когда надо было свести ситуацию к нулю, я переходил на такую риторику, что вы - предатели Родины, вы уголовники, вы будете отвечать. О какой амнистии вы говорите? После этого, разумеется, никакие переговоры больше не велись», - добавил Бессмертный.