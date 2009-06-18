МВФ может отложить приезд миссии

Международный валютный фонд может перенести сроки возвращения миссии в Украину до тех пор, пока не увидит активные шаги украинской власти по решению проблем, на которых Фонд акцентирует внимание.

Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента Украины.

В Фонде проявляют обеспокоенность - выполнит ли Украина свои обязательства в рамках подписанных ранее соглашений, отметил собеседник агентства.

Так, УНИАН располагает копией текста письма, подписанного заместителем исполнительного директора МВФ от группы стран (копия документа размещена на сайте УНИАН- Экономика) от 11 июня, адресованного вице-премьер министру Украины Григорию НЕМЫРЕ, председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ, и. о. министру финансов Игорю УМАНСКОМУ, первому заместителю министра экономики Анатолию МАКСЮТЕ и первому заместителю главы Секретариата Президента Украины Александру ШЛАПАКУ.

«Это письмо говорит о серьезной обеспокоенности Международного валютного фонда тем, как Украина выполняет свои обязательства, это во-первых. Во-вторых, это письмо говорит, что пока вы (Украина – УНИАН) не проведете предварительные мероприятия, мы (МВФ – УНИАН) не собираемся приезжать к вам с миссией», - говорит источник.

В частности, в письме указывается, что отсутствие официальной статистики относительно динамики ВВП Украины может мешать выполнению программы сотрудничества, «поскольку данная информация считается критически важной для дальнейшего корректирования самой программы».

Одним из основных вопросов, на решении которых настаивает МВФ, является улучшение финансового состояния НАК «Нафтогаз». Так, в письме подчеркивается, что фактическая нереалистичность финансового плана НАК «Нафтогаз» будет усложнять получение Украиной прямого бюджетного финансирования со стороны Фонда.

Так, источник в Секретариате отметил, что если ранее МВФ закрывал глаза на проблемы в НАК, то теперь «миссия сама кричит криком о том, что делайте что-то с НАКом». «А с НАКом, если говорить о серьезных шагах, таких как капитализация, сделать ничего невозможно, если не трогать миссию, не звать ее сюда, говорить, ребята, мы тогда вываливаемся с элементарных показателей, мы не удерживаем ни монетарную базу, ни резервы в тех объемах, о которых договаривались, если не пойдем сейчас на достаточно серьезные шаги» - говорит источник в Секретариате.

По его мнению, это письмо следует рассматривать как призыв к более активной работе в Украине.

«Фактически это условия, на которых миссия готова сюда приехать, – считает источник. - Дайте предложения по НАКу, дайте соответствующую статистику и свои предложения,как вы будете балансировать бюджет, хотя бы чуть-чуть, ну и выполните предварительные условия».

В частности, он подчеркнул, что Украина до сих пор не приняла законы, касающиеся независимости Национального банка Украины, упрощения процедуры рекапитализации и закон о реальных владельцах.

«Есть еще ряд дополнительных проблем, мы еще не все выполнили, которые не позволяют миссии вернуться с гордо поднятой головой», - говорит источник.

Он считает, что с учетом данного письма можно говорит о том, что какой-то дополнительный ресурс от МВФ удастся получить не ранее конца лета, да и то при условии выполнения всех мероприятий, на которых акцентирует внимание МВФ.

Как сообщал УНИАН, 17 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что миссия МВФ в очередной раз прибудет в Украину 24 июня. Миссия должна рассмотреть вопрос предоставления Украине очередного транша кредита stand-by.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

8 мая т.г. Совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине второго транша кредита по программе stand-by.

12 мая в Украину поступило 2,8 млрд. долл. второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что размер следующего транша Украине будет составлять около 3 млрд. долл., возможность его предоставления будет обсуждаться после 15 июня.

Планируется, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл, четвертый - 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.