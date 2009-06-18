Фельдман предлагает предоставить бюджетные льготы городам Евро-2012

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН заявляет, что в ближайшее время зарегистрирует законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки Донецка, Киева, Львова и Харькова на период подготовки и проведения Евро-2012 в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Цель законопроекта – решение вопросов финансового обеспечения городов, которые принимают Евро-2012, для исполнения требований УЕФА относительно условий проведения Евро-2012 в Украине.

В соответствии с законопроектом, предлагается перераспределить в пользу местных бюджетов этих городов поступления от таких налогов: плата за землю (сегодня городам остается только 75% этого налога), сбор за загрязнение окружающей среды (70%), 100% налогов с доходов физических лиц (75%), 50% налога на прибыль предприятий, которые находятся в коммунальной собственности (0%), 100% административных штрафов за нарушение ПДД (50%), 43% единого налога, уплаченного субъектами предпринимательской деятельности – юрлицами (23%), налог с собственников транспортных средств.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, существующая сегодня законодательная база относительно пропорций налогов, которые остаются в местных бюджетах, является недостаточной. Субвенции и трансферты из центрального бюджета, а также частные инвестиции без частичного изменения межбюджетных отношений не могут полностью удовлетворить финансовые потребности городов, осуществляющих подготовку к Евро-2012 в соответствии с требованиями УЕФА.