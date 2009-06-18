Политсовет Нашей Украины соберется за закрытыми дверями

19 июня в 12.00 в помещении Киевпроекта начнется заседание Политического совета партии «Наша Украина», которое пройдет в закрытом режиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, заседание будет посвящено подготовке к VII съезду «Нашей Украины», который запланирован на 27 июня.

После завершения заседания состоится брифинг председателя Совета «Нашей Украины» Веры УЛЬЯНЧЕНКО.