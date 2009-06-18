Политсовет Нашей Украины соберется за закрытыми дверями
12:37, 18 июня 2009Политика
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Потом Ульянченко расскажет, что было
19 июня в 12.00 в помещении Киевпроекта начнется заседание Политического совета партии «Наша Украина», которое пройдет в закрытом режиме.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, заседание будет посвящено подготовке к VII съезду «Нашей Украины», который запланирован на 27 июня.
После завершения заседания состоится брифинг председателя Совета «Нашей Украины» Веры УЛЬЯНЧЕНКО.
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