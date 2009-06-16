Тимошенко рассказала, зачем нужна реформа Конституции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что изменения в Конституцию Украины необходимо внести для гармонизации украинского законодательства с законодательством Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Люксембурге после 13-го заседания Совета по вопросам сотрудничества Украина – ЕС.

«Мы сегодня гармонизируем украинское законодательство с европейским законодательством, а Конституция – это главный закон Украины», - сказала премьер.

Она также отметила, что все изменения к Конституции, которые будут предлагаться ее командой, будут подаваться на рассмотрение Венецианской комиссии, которая сможет изучить их на предмет адекватности, демократичности, соблюдения прав человека и тому подобное.

«Я думаю, именно таким путем мы будем сотрудничать – через Венецианскую комиссию», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также выразила сожаление по поводу того, что украинский политикум не смог объединиться во времена финансового кризиса.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что вскоре БЮТ внесет на рассмотрение Верховной Рады проект изменений к Конституции Украины.