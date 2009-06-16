По факту гибели сына Анны Герман возбудили уголовное дело

14:04, 16 июня 2009
Политика
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ч.2 ст.286 Уголовного кодекса

Следственным управлением УМВД в Кировоградской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб сын народного депутата Украины Анны ГЕРМАН Роман.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ночью 15 июня на 251-м км автотрассы Киев-Одесса (Ульяновский район, Кировоградская область) произошло столкновение автомобилей BMW-335 и грузовика Mersedes-Benz. Р.Герман находился в легковом авто и скончался на месте происшествия.

 

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