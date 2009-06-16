Ющенко перетряхнул СБУ в трех областях
13:52, 16 июня 2009Политика
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Указы - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществил ротацию руководителей управлений Службы безопасности Украины в трех областях.
В частности, на официальном сайте главы государства размещены тексты указов о замене руководителей управлений СБУ в Полтавской, Николаевской, Сумской областях.
В соответствии с указами, Юрий ПАРАМОНОВ сменил Мирослава ВАСИЛИНУ в должности начальника УСБУ в Полтавской области. При этом Ю.ПАРАМОНОВ был освобожден от аналогичной должности в Николаевской области, а его место занял Владимир ДОРОШЕНКО, который также перед этим был освобожден от должности начальника Управления СБУ в Сумской области.
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