Ющенко перетряхнул СБУ в трех областях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществил ротацию руководителей управлений Службы безопасности Украины в трех областях.

В частности, на официальном сайте главы государства размещены тексты указов о замене руководителей управлений СБУ в Полтавской, Николаевской, Сумской областях.

В соответствии с указами, Юрий ПАРАМОНОВ сменил Мирослава ВАСИЛИНУ в должности начальника УСБУ в Полтавской области. При этом Ю.ПАРАМОНОВ был освобожден от аналогичной должности в Николаевской области, а его место занял Владимир ДОРОШЕНКО, который также перед этим был освобожден от должности начальника Управления СБУ в Сумской области.