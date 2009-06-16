Тимошенко, как станет Президентом, простит Ющенко и Януковича

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о полном недоверии Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ, но готова простить их после выборов главы государства ради стабильности в стране.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в программе “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Я четко распрощалась со всеми иллюзиями, что кто-то будет жить ради страны, а не ради своих рейтингов. Я четко распрощалась с иллюзиями, и знаю, что возле меня никто не может встать рядом. Ни один Виктор, ни второй. И это значит, что я должна полагаться только на себя и сильно, уверенно проходить этот путь. За всю свою жизнь таких разочарований я переживала не одно. У меня хватит и сил, и психологической прочности для того, чтобы противостоять всем вызовам. Я просто знаю теперь, что не на кого другого полагаться. Будем в таких условиях воевать против кризиса и побеждать на президентских выборах”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также опровергла слухи о продолжении переговоров с Партией регионов о консолидации сил в парламенте. “Действительно, я на протяжении 9 месяцев настойчиво, с момента возникновения кризиса, изо дня в день строила возможности объединения всех политических сил. Не ради рейтингов. Я точно знала, что любое объединение может чьи-то рейтинги разрушать, чьи-то - поднимать. Не о рейтингах нужно думать, а о стране. И именно поэтому сегодня я могу констатировать: 9 месяцев, к сожалению, закончились ничем. Сегодня никакой переговорный процесс не идет. Все пошли на выборы, все пошли в борьбу и в битву”, - объяснила она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО не исключает, что после президентских выборов переговоры о консолидации политиков могут возобновиться. “Честно вам скажу. Безусловно, я, как любая женщина, хочу, во-первых, мира в доме, а во-вторых, есть такая традиция у женщин – постоянно прощать своих мужчин за все. Просто - за все. Мы не разбираемся даже за что, но точно знаем, что это нужно простить. Это нормальное качество. Поэтому я тоже за это. С одной стороны, я не могу воспринять такое грубое поведение, но с другой стороны я знаю, что все равно мир в доме нужно завоевывать, но на совсем другой платформе”, - добавила глава правительства.

Кроме того, премьер-министр обратила внимание на отличия стартовых позиций в избирательной кампании ее и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА. “Если президентские выборы закончатся, а главными конкурентами будем мы с ЯНУКОВИЧЕМ, есть маленькая разница. У ЯНУКОВИЧА будет на выборах один противник – это я. А у меня двое – ЯНУКОВИЧ и кризис. И очень трудно придется в этом формате работать как следует”, - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО в который раз заявила, что верит в свою победу на выборах главы государства. “Я думаю, что выборы – это ощущения людей, кого они избирают. Это, в том числе, и сигнал от высших сил, кого они избирают. И поэтому я верю, что все же эти выборы закончатся и закончатся победой нашей команды. Почему у меня есть такая уверенность? Потому что цели, которые я перед собой ставлю, вещи, которые я делаю, мне никогда за них не будет стыдно. Меня могут критиковать, унижать, грязью поливать - так произошло в политике... Но сила моя в том, что я свято верю в честность и чистоту своих целей и намерений. И поэтому я верю в эту победу. А дальше – будем менять страну. Более красиво, более динамично и более результативно”, - подчеркнула премьер-министр.