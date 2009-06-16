КС признал неконституционным решение ВР об отмене выборов в Тернополе

Конституционный Суду Украины признал неконституционным постановление парламента «О признании утратившим силу постановление Верховной Рады Украины «О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета» от 3 марта 2009 года №1058-VI.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня обнародовал КС, рассмотрев соответствующее конституционное представление Президента Украины.

Как отмечается в решение, КС считает, что сроки проведения выборов являются важным институтом гарантии в реализации избирательных прав граждан. Отмена выборов в органы местного самоуправления или переноса сроков их проведения на основаниях, непредусмотренных законом, является нарушением этих прав. Поэтому отмена постановлением парламента внеочередных выборов в Тернопольский облсовет не отвечает также ч. 1 ст. 38 Конституции Украины.

КС заметил, что статьей 64 Конституции Украины в условиях военного или чрезвычайного положения допускаются отдельные ограничения права избирать и быть избранными – проведение выборов в органы местного самоуправления в случае окончания срока их полномочий на период действия этих режимов не предусматривается, ранее сформированные органы продолжают свою деятельность. Поэтому при условии введения в Украине или отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения ВР имеет право отменить на это время на соответствующих территориях уже назначенные ею очередные или внеочередные выборы в органы местного самоуправления.

Таким образом КС пришел к выводу, что на основании п. 30 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, ВР была неполномочна отменять внеочередные выборы в Тернопольский областной совет.

Решение КС является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.

В свою очередь, комментируя решение КС, заместитель главы Секретариата Президента - представитель главы государства в КС Марина СТАВНИЙЧУК сказала: «Я думаю, что это решение будет иметь прецедентное значение для определения в дальнейшем возможных вариантов действий по многим резонансным политическим вопросам, в том числе для Верховной Рады».

По ее словам, решение КС должно было быть, «оно ожидаемое, и результат для нас был абсолютно ожидаемым».

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

3 марта 2009 года Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета.

13 марта Президент Украины В.ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление, в котором просил признать неконституционным постановление Верховной Рады об отмене внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета.

ВО «Свобода» обжаловала это решение, и 11 марта Окружной административный суд Тернопольской области обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

В свою очередь БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решение Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет.

14 марта Львовский апелляционный суд обязал Тернопольскую территориальную избирательную комиссию провести внеочередные выборы в Тернопольский областной совет 15 марта.

Внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта.