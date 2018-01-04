Глава МИД Германии: по миротворцам на Донбассе могут договорится еще до выборов в России
Габриэль хочет, чтобы обеспечение устойчивого перемирия на Донбассе не зависело от выборов президента РФ.
Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что Совету безопасности Организации Объединенных Наций удастся принять решение о размещении миротворческих сил на Донбассе до проведения выборов президента Российской Федерации, которые запланированы на 18 марта в день годовщины оккупации Крыма Россией.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
"Мне бы хотелось, чтобы обеспечение надежного перемирия не зависело от выборов в России, и надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и надлежащий мандат миссии ООН еще до выборов в России", - подчеркнул Габриэль.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Россия может прибегнуть к военным провокациям во время подготовки к выборам президента Российской Федерации в оккупированном Крыму, которые пройдут в очередную годовщину оккупации полуострова 18 марта.