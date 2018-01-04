Глава МИД Германии: по миротворцам на Донбассе могут договорится еще до выборов в России

Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что Совету безопасности Организации Объединенных Наций удастся принять решение о размещении миротворческих сил на Донбассе до проведения выборов президента Российской Федерации, которые запланированы на 18 марта в день годовщины оккупации Крыма Россией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Мне бы хотелось, чтобы обеспечение надежного перемирия не зависело от выборов в России, и надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и надлежащий мандат миссии ООН еще до выборов в России", - подчеркнул Габриэль.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Россия может прибегнуть к военным провокациям во время подготовки к выборам президента Российской Федерации в оккупированном Крыму, которые пройдут в очередную годовщину оккупации полуострова 18 марта.