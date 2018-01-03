Климкин: РФ продолжает придерживаться тактики контролируемого обострения ситуации на Донбассе
Глава МИД Украины отметил, что на востоке Украины нет реального прекращения огня.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Российская Федерация продолжает придерживаться тактики контролируемого обострения ситуации на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.
Глава МИД Украины отметил, что завтра он со своим немецким коллегой посетят Донбасс. Климкин выразил надежду, что у Зигмара будет очень хороший шанс ознакомиться с ситуацией на Донбассе.
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"Я очень подробно рассказал Зигмару какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", - сказал Климкин.
"Но Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, а по тому, как ОБСЕ не может реально контролировать то, что происходит на оккупированной территории. Это провокационный шаг по выводу российских военных из состава СЦКК", - заявил Климкин.