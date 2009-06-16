Ющенко едет в Черкасскую область

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черкасскую область, которая состоится в рамках программы региональных поездок главы государства.

Как сообщает пресс-служба Президента, в Черкассах В.ЮЩЕНКО ознакомится со строительством областной детской больницы и примет участие в открытии областного нейрососудистого центра.

Также Президент посетит областной кардиологический центр и примет участие в церемонии открытия центра повышения квалификации врачей.