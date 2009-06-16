Тимошенко: если Винский виноват, ответит

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает привлечения к ответственности министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» по не целевому назначению.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Я сделала замечание ВИНСКОМУ и сделала замечание господину ЗАДИРКО (народному депутату от БЮТ Геннадию ЗАДИРКО – УНИАН), потому что они деньги «Укрпочты», которая им подчинена, собрались использовать на печать огромного тиража плакатов с изображением лица Иосифа Викентиевича с какими-то там рекламными лозунгами на какую-то там избирательную кампанию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер объяснила, что ее замечания были намного жестче чем то, как она об этом говорит.

«Я считаю, что сегодня «Укрпочта», как любая другая государственная компания, не имеет права тратить деньги на частную рекламу отдельных министров, даже если они собрались в Президенты», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для нее в правительстве нет ни одного министра, который в случае злоупотреблений на своей должности может избежать ответственности.

«Если я ловлю его на том, что он не делает то, что обещал, и нечестно обращается с финансами, мне безразлично, как это воспринимает кто-либо. Он уйдет в отставку, и я думаю, что этот случай с «Укрпочтой», когда 15 млн. грн. хотели использовать на личную рекламу, так просто не останется», - добавила глава правительства.