Ющенко уволил Кислинского

17:37, 15 июня 2009
Политика
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Ульянченко получила нового заместителя

Президент Виктор Ющенко освободил Андрея Кислинского от должности заместителя Главы Секретариата Президента Украины. Такое распоряжение содержится в указе главы государства № 437/2009 от сегодняшнего числа.

В то же время указом № 438/2009 Президент назначил заместителем главы своего Секретариата Валентину Руденко.

Оба указа обнародованы на официальном Интернет-ресурсе Президента Украины.

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