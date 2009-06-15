Ющенко уволил Кислинского
17:37, 15 июня 2009Политика
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Ульянченко получила нового заместителя
Президент Виктор Ющенко освободил Андрея Кислинского от должности заместителя Главы Секретариата Президента Украины. Такое распоряжение содержится в указе главы государства № 437/2009 от сегодняшнего числа.
В то же время указом № 438/2009 Президент назначил заместителем главы своего Секретариата Валентину Руденко.
Оба указа обнародованы на официальном Интернет-ресурсе Президента Украины.
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