Обстоятельства гибели сына Анны Герман

Вследствие дорожно-транспортного происшествия погиб младший сын народного депутата Украины Анны ГЕРМАН Роман.

Об этом УНИАН сообщили в Партии регионов.

По просьбе УНИАН предоставить информацию об этой аварии в Департаменте ГАИ МВД Украины сообщили, что авария произошла 15 июня в 4.00 на 251 км автотрассы Киев-Одесса. По информации ГАИ, водитель автомобиля BMW-335, 1988 года рождения, двигаясь в направлении Киева, "не учел дорожную обстановку, не придерживался безопасной скорости движения и безопасной дистанции, совершил столкновение с грузовым «Мерседес-бенцом», который двигался в попутном направлении".

Вследствие ДТП пассажир легкового автомобиля, 1992 г. р., погиб на месте происшествия, а водитель BMW-335 госпитализирован с телесными повреждениями в Ульяновскую больницу Кировоградской области.