Возвращение Щербаня напомнило Тимошенко анекдот о старом сифилитике

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко считает самой большой ошибкой 100 дней правительства Виктора Януковича само правительство Януковича.

"Самая большая ошибка (правительства) и недоразумение – это само правительство Януковича. Мы не видели четкой стратегии", - сказала она в интервью еженедельнику "Фокус".

"Наверное, единственный документ, который может говорить о консолидированной политике правительства – это бюджет. Но он настолько плох, что говорить о успехе было бы преувеличением. Это первый бюджет в истории страны, который получил около 4 тысяч замечаний", - отметила она.

"Зададимся вопросом: почему при появлении 16 дополнительных налоговых нагрузок, создании достаточно серьезной дополнительной доходной части бюджета плюс принятии несущественного дефицита, который еще увеличивает ресурс, на выходе – в расходной части бюджета – абсолютный ноль социальных затрат?", - спросила она.

"По нашей оценке, в бюджете 2007 г. заложено около 45 млрд. грн., которые будут пытаться вывести в тень", - заявила Тимошенко, добавив, что бизнесмены Партии регионов пытаются компенсировать средства, вложенные ими в политику.

Говоря о возвращении Владимира Щербаня, Тимошенко ответила: "сегодня вчерашние возвращаются, чтобы снова жить по понятиям. Мне больно на это смотреть".

"Все частями возвращается: Щербань, свободные экономические зоны, ручное управление Генпрокуратурой, когда они закрывают дело "легким движением" руки, ручное возмещение НДС своим компаниям", - отметила она.

При этом, оценивая ситуацию, лидер БЮТ вспомнила анекдот: "Знаете, есть старый анекдот о том, как больной на четвертой стадии сифилиса бежал из тюрьмы по частям. Сначала он выбрасывал на свободу то руку, то ногу, то нос, то пальцы…".

В то же время Тимошенко заверила, что ей и ее команде "не страшно", потому что она имеет "четкую стратегию, как это остановить".

Украинская правда