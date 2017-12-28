В ЦИК придумали, как ускорить процесс подсчета голосов на выборах

Центральная избирательная комиссия инициирует государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в комиссию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, во время сегодняшнего заседания комиссия своим постановлением одобрила предложение по проведению государственного эксперимента по установлению результатов промежуточных выборов народного депутата Украины, изложенные в форме законопроекта с пояснительной запиской и расчетом ориентировочной стоимости его проведения.

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«Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию. Таким образом, украинское общество и международное сообщество смогут узнать о результатах подсчета голосов избирателей уже утром дня, следующего за днем голосования», - сообщили в пресс-службе.

В ЦИК также отметили, что целью такого эксперимента также является практическое испытание в процессе установления результатов промежуточных выборов народного депутата возможности автоматизированного формирования протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, протоколов окружных избирательных комиссий о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, об итогах голосования в одномандатном избирательном округе. А также - возможности установления итогов голосования в одномандатном избирательном округе на основании созданных в электронной форме протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и о повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке.

В пресс-службе также отметили, что протоколы УИК о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и протоколы ОИК о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, созданные в электронной форме, используются исключительно для анализа результатов проведения эксперимента, имеют информационное значение и не влекут юридических последствий.