ЦИК планирует прямо с участков получать по интернету данные о подсчете голосов

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, об этом председатель Центризбиркома Михаил Охендовский заявил на встрече с председателем Офиса Совета Европы в Украине, представителем генерального секретаря Совета Европы по координации программ сотрудничества СЕ Мортеном Энбергом.

"В ближайшее время мы будем готовы предложить и обществу, и политикам проект изменений, которые необходимо внести в избирательное законодательство Украины с целью полной компьютеризации процесса передачи данных о подсчете голосов со всех почти 30 тысяч избирательных участков непосредственно в ЦИК. Это позволит значительно удешевить все будущие избирательные процессы. Но самым важным является то, что в результате ЦИК сможет максимально быстро – уже на утро понедельника, следующего за днем голосования, а не через 10-15 дней, получить предварительные результаты подсчета голосов с каждого избирательного участка и ознакомить с ними общество", – сказал Охендовский.

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Он подчеркнул, что таким образом риск манипулирования цифрами протоколов УИК после окончания подсчета голосов из-за недопустимого влияния на их членов со стороны кандидатов и партий будет практически ликвидирован.

По словам председателя комиссии, это также позволит составлять протоколы участковых избирательных комиссий не только в бумажной, но и в электронной форме, удостоверяя их электронными цифровыми подписями членов УИК. Возможность подделки подписей членов УИК в протоколах таким образом также будет сведена к нулю.

При этом Охендовский подчеркнул, что ЦИК никоим образом не ставит вопрос о введении в Украине электронного голосования. Речь идет о модернизации системы "Выборы" – внедрении современных информационных технологий и полной компьютеризации администрирования процесса передачи данных о подсчете голосов непосредственно от участковых комиссий в ЦИК с исключением из этого процесса окружных комиссий.

Охендовский сообщил, что в ближайшее время организует широкую дискуссию по обсуждению этой инициативы.