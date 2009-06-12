Новый Президент или подчинит парламент, или распустит

Президент аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ прогнозирует, что в ближайшее время будет назначена дата президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании круглого стола в Киеве.

Политолог считает, что, скорее всего, выборы будут назначены на 17 января. “Думаю, что уже не будет политических игр вокруг даты выборов”, - сказал он.

По словам И.ЖДАНОВА, после президентских выборов, если дата будет назначена на 17 января и не будет судебных исков по поводу легитимности победы того или иного кандидата, в марте состоится инаугурация будущего Президента.

По мнению И.ЖДАНОВА, после того, как новый Президент вступит в должность, он будет пытаться создать пропрезидентское большинство в парламенте, или, если это не удастся, будет пытаться распустить парламент.

По мнению политолога, все равно придется менять Конституцию и создавать стойкое большинство в Верховной Раде, которое будет поддерживать действия правительства по борьбе с мировым экономическим кризисом. “Те проблемы, которые сегодня стали перед нами, они никуда не денутся, их нужно будет решать”, - сказал он.

Комментируя намерения создать широкую коалицию, И.ЖДАНОВ отметил, что основная причина, которая привела к срыву переговоров, – это недоверие между ведущими политическими игроками. “Потому и в таком кулуарном режиме проходили переговоры о создании коалиции, и была нарушена технологическая линия создания таких объединений”, - добавил он.

И.ЖДАНОВ считает, что политические силы, которые принимали участие в переговорном процессе о создании коалиции, должны были вынести “урок прозрачности”. “И общество, и политические силы созрели для того, что переговоры, которые являются определяющими для судьбы страны, должны проходить в более открытом формате”, - сказал он.

По словам И.ЖДАНОВА, вся дискуссия была перетянута в конституционную плоскость. “Официального проекта мы не видели, а тот проект, который был опубликован в СМИ, я думаю, что это один из проектов, которые обсуждались, он был не приемлем для внесения в парламент, имел системные недостатки и по поводу продления срока полномочий парламента, и по поводу ограничения полномочий ныне действующего Президента”, - добавил он.

В то же время И.ЖДАНОВ считает, что саму попытку объединения нужно приветствовать. “Я и сейчас убежден, что это шанс на стабилизацию политической системы в Украине”, - сказал он.

Политолог также считает, что политические силы, которые принимали участие в переговорах по созданию широкой коалиции, должны понять, что Конституцию нельзя “продавить нахрапом”, она должна пройти широкое общественное и экспертное обсуждение.