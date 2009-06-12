Томенко: Ющенко хочет депутатский мандат

В первую очередь в Украине нужно проводить досрочные президентские выборы, если учитывать уровень доверия или недоверия граждан к политикам и институтам власти, считает заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, комментируя слова секретаря СНБО Украины Раисы БОГАТЫРЁВОЙ о необходимости досрочных парламентских выборов, он сказал: «Низкое доверие и к Верховной Раде как к институту власти, однако многие политики, которые работают в парламенте, имеют достаточно высокую степень популярности. Более грустная история с популярностью Президента. Последние исследования, в частности в Киеве, свидетельствуют, что Президенту Украины не доверяет около 80% граждан».

По словам Н.ТОМЕНКО, если принять за основу логику, которую высказала Р.БОГАТЫРЁВА, то сначала в Украине нужно проводить досрочные президентские, а уже потом досрочные парламентские выборы.

«Учитывая то, что в Украине уже началась реальная президентская кампания, очевидно, что страна не может позволить себе специальные парламентские выборы для того, чтобы Виктор ЮЩЕНКО и его коллеги подстраховались мандатами народного депутата», - отметил заместитель председателя ВР.

Как сообщалось, в интервью одному из отечественных изданий Р.БОГАТЫРЁВА высказала мнение, что нынешний политический кризис, который заострился после срыва переговоров о “широкой” коалиции в составе БЮТ и Партии регионов, можно решить “чисто цивилизованным путем - через внеочередные парламентские выборы”.