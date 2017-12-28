Порошенко пообещал создать "музей оккупации" в подвалах Донбасса, где держали пленных

Украинские власти создадут музей оккупации в местах содержания заложников на Донбассе после его освобождения и возвращения. Президент Украины Петр Порошенко пообещал также поддерживать тех, чьи родственники пока остались на оккупированной территории.

Об этом он заявил в аэропорту Харькова, сообщает его пресс-служба.

«Мы будем поддерживать тех, чьи родственники остались в оккупированной Макеевке, в тюрьмах и колониях, в подвалах Донбасса», - подчеркнул президент.

Президент также отметил, что освобожденные украинцы увидели, как их встречает вся страна.

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«В оккупированной Горловке, где они начали свой день, развевался украинский флаг и пели украинский гимн. Мы пообещали, что и украинский флаг, и украинский гимн точно вернутся на оккупированный Донбасс, в оккупированную Горловку, вернутся в освобожденный Крым. Это может быть нашими с вами усилиями», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.