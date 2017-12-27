Порошенко и освобожденные заложники прибыли в Харьков (видео)

Президент Украины Петр Порошенко и 73 освобожденных украинца на вертолетах прибыли в Харьков.

Прибытие вертолетов на взлетную полосу в Харькове транслировалось в прямом эфире телеканала "Прямой".

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Ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил в социальной сети Facebook, что во время полета в Харьков "президент общается с освобожденными военными".

В свою очередь, глава государства в Twitter сообщил: "Украина никогда не бросала, и не бросит своих граждан!".

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Трансляция: ТСН.Live