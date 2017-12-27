Порошенко и освобожденные заложники прибыли в Харьков (видео)
Президент во время полета в Харьков общался с освобожденными украинскими военными.
Президент Украины Петр Порошенко и 73 освобожденных украинца на вертолетах прибыли в Харьков.
Прибытие вертолетов на взлетную полосу в Харькове транслировалось в прямом эфире телеканала "Прямой".
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Ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил в социальной сети Facebook, что во время полета в Харьков "президент общается с освобожденными военными".
В свою очередь, глава государства в Twitter сообщил: "Украина никогда не бросала, и не бросит своих граждан!".
Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.
Трансляция: ТСН.Live