Тимошенко поехала на Волынь

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла в Волынскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки глава правительства посетит районы, которые 10 июня пострадали от стихии.

Сегодня на 19.00 запланировано внеочередное заседание Кабинета министров Украины по вопросам ликвидации последствий урагана на Волыни.

В поездке Ю.ТИМОШЕНКО сопровождают министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА и министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

*** 10 июня в пяти районах Волынской области прошли сильные дожди со шквалистыми порывами ветра. В результате чего в Камень-Каширском, Любешевском, Любомильском, Ратнивском и Шацком районах 61 населенный пункт остался без электроснабжения, были повреждены 35 линий электропередач, 1133 дома в пятнадцати населенных пунктах.

Вследствие урагана пострадали трое человек.

Больше всех пострадал Любешивский район, в котором обесточены 24 населенных пункта, повреждены более 200 жилых домов и хозяйственных сооружений, 15 объектов социально-культурной сферы.

По предварительным данным, убытки, нанесенные стихией населению и сельскохозяйственному комплексу, достигают около 17,5 млн. грн.

На сегодня последствия стихии практически ликвидированы в Любомильском, Ратнивском и Шацком районах.