Эксперт: в Украине возникает «беспосолие»

Директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает освобождение Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА от должности посла России в Украине знаковым событием для украинско-российских отношений.

Об этом он сказал сегодня на заседании круглого стола в Киеве.

“Это знаковое событие не только для украинско-российских отношений, а в известной мере и для Украины”, - сказал он.

Политолог считает В.ЧЕРНОМЫРДИНА «интересным феноменом». “ЧЕРНОМЫРДИН - это больше, чем посол, это большое политэкономическое и даже лингвистическое явление, которое достойно того, чтобы его изучать и дальше. Это очень неординарный человек, который был знаковым и для своей политической эпохи в России, и для украинско-российских отношений”, - сказал он.

В.ФЕСЕНКО отметил, что “эра ЧЕРНОМЫРДИНА” пришлась на смену политических эпох и в Украине, и в России. “ЧЕРНОМЫРДИН как какой-то мостик между политикой 90-х, которая кажется такой давней, такой архаичной, непохожей на нынешнюю политику как у нас в Украине, так и в России, а вот ЧЕРНОМЫРДИН совмещал ту политику с нынешней”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

По убеждению политолога, равноценной замены В.ЧЕРНОМЫРДИНУ нет. “В Украине возникает интересный феномен, я бы назвал его русским языком “беспосолие”. Накануне президентских выборов нет посла США в Украине, нет и не будет посла России в Украине. Что это такое? Или не знают США и Россия, что делать с Украиной, и пока ожидают?”, - спросил В.ФЕСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ своим указом освободил В.ЧЕРНОМЫРДИНА от должности посла Российской Федерации в Украине.

Этим же указом В.ЧЕРНОМЫРДИН назначен советником Президента РФ, на него возложены обязанности специального представителя Президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами СНГ.